الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سمية الخشاب عن مشهد إسماعيل ياسين فى «موسى»: الحلقات القادمة تحمل مفاجأة

سمية الخشاب
سمية الخشاب

رفضت الفنانة سمية الخشاب، حملة الانتقادات التي طالت حلقة مسلسل موسى، الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان، بسبب مشهد ظهور الفنان الراحل إسماعيل ياسين.

وقالت الخشاب، عبر إتصال هاتفي، مع محمد طارق أضا، ببرنامج "كأس إنرجي للدراما"، على راديو إنرجي 92.1: "هناك مشاهد أخرى تم تصويرها مرتبطة بشخصية الراحل إسماعيل ياسين،  الموضوع ليس به أي أهانة، الفنان الراحل إسماعيل ياسين هو نجم كبير هيكون مفاجأة في الحلقات  التي تم تسليمها للقنوات وتعرض الأيام القادمة".

وعن العمل مع محمد رمضان، قالت الخشاب: "محمد رمضان اتبهدل في المسلسل مش بيجيب دوبيلر وبيتعب جداً، يقوم بتصوير المشاهد بنفسه".


وأكملت: "مسلسل موسى من أفضل المسلسلات التي قدمتها، فهو من العلامات المميزة في مشواري الفني وفي حياتي مثل مسلسل ريا وسكينة وعائلة الحج متولى".

ويجسد الفنان محمد رمضان خلال أحداث مسلسل "موسى" دور شاب يتعرض للقهر منذ طفولته حيث يتوفى والده في سن صغير ويترك له أخوته ليتولى مسئوليتهم، ووتوالى الأحداث في فترة الستينات ويبحث في الوقت نفسه عن شقيقته التي اختفت في ظروف غامضة، كما تتضمن قصة المسلسل العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة المتميزة والتي تدور في حقبة الخمسينات والستينات أثناء الحملة الفرنسية على مصر.

ويشارك في بطولة العمل بجانب محمد رمضان و سمية الخشاب كلا من، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، ويقوموا بتصوير العمل ما يقرب من 16 ساعة بشكل شبه يومي لانهاء كافة مشاهد العمل خلال الاسبوع الثاني من الشهر الكريم.

يعرض مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان خلال شهر رمضان المقبل بعد الفطار على قناة دي ام سي الفضائية ويعرض بعدها بساعتين على قناة dmc دراما.

 * تردد قناة DMC: - القمر الصناعي: نايل سات. - التردد: 11449. - الترميز: 275000. - الاستقطاب: أفقي. - تصحيح الخطأ: 65.

كما يعرض علي قناه الحكايات اتش دي في تمام الساعه الحاديه عشر مساء. 

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