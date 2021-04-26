أطفال الأزهر يوزعون شنط رمضان على المستحقين فى السويس

وزع اطفال أزهريون في السويس، عدد من أكياس وشنط رمضان على المستحقين، تحت إشراف منطقة السويس الأزهرية.

دشنت منطقة السويس الأزهرية مبادرة إفطار صائم تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية.

حضر الفاعلية سعد أبو الحمد مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية، لتفعيل مبادرة إفطار صائم لأطفال الروضة بمنطقة السويس الأزهرية بمشاركة معلمات الروضة وإعداد وتنفيذ آيات محمد حسن، مدير رياض الأطفال بمنطقة السويس الأزهرية.



وقال وكيل الأزهر بالسويس فضيلة الدكتور أحمد حمادي إن الأطفال وزعوا عددًا من الحقائب التي تم إعدادها من قبل.



وأشاد فضيلة الدكتور أحمد حمادي بهذه المبادرة وأكد أن الدين الإسلامي الحنيف يدعو دائمًا إلى التراحم والتكافل وخاصة في شهر رمضان الفضيل.

واشار حمادي إلى مدى أثر هذه المبادرة بتنمية معرفة الأطفال فيتم غرز روح التعاون والمشاركة المجتمعية فى نفس الطفل فيشب على حب الجميع والتعود على عمل الخير لخلق مواطن صالح منتمى لمجتمعه ويشعر بالفقير واحواله.

ووجه وكيل الأزهر بالسويس الشكر إلى جميع المشاركين في هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الثانية للعام الثاني على التوالي التي يتم فيها تفعيل هذه المبادرة بمنطقة السويس الأزهرية.

وكيل الأزهر يتابع الامتحانات



وفي سياق منفصل تابع فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية إمتحانات الشهادة الابتدائية بلجان معهد الشلوفة الابتدائي، ومعهد شندورة الابتدائي ، وامتحانات النقل للصف الثاني الإعدادي بلجنة معهد فتيات الشلوفة الإعدادي الثانوي ، حيث تابع فضيلته الإجراءات الاحترازية و تطهير وتعقيم المعاهد ، وقياس درجة الحرارة للطلاب والعاملين ، وتعقيم الأيدي والتباعد.



وتفقد فضيلته لجان الإمتحان وتوزيع الطلاب داخل اللجان وفقا لتعليمات السلامة ، مشددًا على الجميع ضرورة توفير الهدوء للطلاب أثناء الإمتحان حرصًا على مصلحة الطلاب.



وكان فضيلة الدكتور أحمد حمادي قد أجتمع مع شيوخ المعاهد في وقت سابق، وأكد على ضرورة تطبيق جميع إجراءات السلامة بشكل مستمر حفاظا على سلامة الجميع.

أطفال الأزهر يوزعون شنط رمضان

أطفال الأزهر يوزعون شنط رمضان

أطفال الأزهر يوزعون شنط رمضان

أطفال الأزهر يوزعون شنط رمضان

أطفال الأزهر يوزعون شنط رمضان

أطفال الأزهر يوزعون شنط رمضان

أطفال الأزهر يوزعون شنط رمضان

أطفال الأزهر يوزعون شنط رمضان

أطفال الأزهر يوزعون شنط رمضان

أطفال الأزهر يوزعون شنط رمضان

أطفال الأزهر يوزعون شنط رمضان

أطفال الأزهر يوزعون شنط رمضان

أطفال الأزهر يوزعون شنط رمضان

أطفال الأزهر يوزعون شنط رمضان