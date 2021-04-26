زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

شهدت منطقة الوراق جريمة قتل ربة منزل فى نهار رمضان داخل شقتها أمام أطفالها الأربعة، على يد زوجها بسبب مشاكل أسرية، بعدما وجه لها أكثر من 20 طعنة فى جسدها ولم يتركها إلا وهى جثة هامدة، حيث كانت ترجوه بتركها.

انتقلت "الدستور" إلى منطقة الوراق، وسط حى شعبى بـ"شارع التل"، لكشف تفاصيل مقتل ربة منزل تدعى "مروة"، 24 سنة، متزوجه منذ 8 سنوان ولديها أربعة أطفال أكبرهم عمره 7 سنوات، من زوجها المتهم بقتلها يدعى "إبراهيم" وشهرته أحمد ضاحى، عاطل، بسبب مشاكل أسرية دفعته إلى قتلها بأكثر من 20 طعنة على مرأى ومسمع أطفالها الصغار.

وبرر الزوج فعلته بأنه شاهدها وهى تتحدث خلال هاتفها المحمول إلى شخص آخر، فلم يتمالك نفسه وأحضر سكينًا ولم يتركها إلا وهى جثة هامدة، وكذّب أهالى الضحية تلك الرواية، قائلين إن المتهم اعتاد ضربها منذ بداية الزواج بسبب وبدون سبب.

صور الضحية

وقالت شقيقه المجنى عليها تدعى "راندا"، ربة منزل، إن الواقعة كانت بداية من الأسبوع الماضي، حيث “اتصل بي أحد الجيران يخبرنى أن أختى مروة ماتت، كان صعبًا علىّ استيعاب الصدمة ولم أصدقها، بسرعة ذهبت إلى شقتها وهناك شاهدت مأساة، أختى ملقاة على الأرض وسط بركة من الدماء، حاولنا نقلها للمستشفى لكنها كانت فارقت الحياة، وهناك علمت أن زوجها المتهم هو من قتلها مدعيًا أنها كانت تتحدث مع شخص غريب على الهاتف ولم يتمالك نفسه إلا وهى جثة هامدة على الأرض أمام أطفالها الصغار".

وأضافت شقيقة الضحية: "أختى كانت مطلقة منه منذ أكثر من سنتين، بسبب سوء معاملتها وضربها المستمر، حتى وصل الأمر إلى كسر العظام وإحداث جرح فى رأسها بعمق 17 غرزة، وأثناء فترة طلاقها لم يكن يصرف على أولاده وكنت أنا وشقيقى نساعدها بقدر ما نملك، لكنه كان يأتى ويتشاجر معنا ويسكر علينا الأبواب، كما أنه تسبب فى وفاة والدتى، ذات مرة تهجم على البيت فخرجت له والدتى لتقول إن ما تفعله لا يصح، فضربها بحذائه فى رأسها سبب لها ارتجاجًا فى المخ وبسبب أمراضها المنزمنة ماتت أثناء فترة العلاج".

آثار ضرب الضحية

وأرجعت سبب موافقتهم على رجوعها إلى منزل زوجها المتهم، إلى ضيق حالتهم ، وأن الأولاد يحتاجون إلى مصاريف، وليعيشوا وسط أبيهم وأمهم، "فواقفنا على روجعها بعدما اعتذر لها وتعهد بعدم التعدى عليها أو ضربها مره أخرى، كان ذلك منذ شهرين، لكنه لم يف بكلامه كان دائما يضربها بكل وحشية حتى وصل به الأمر إلى أنه حاول خنق طفلته الصغيرة عمرها سنة بالوسادة بحجة أنه يكره خلفة البنات وكان يضربها".

المتهم بقتل زوجته



وتحدثت أيضًا عن الطفل زياد أكبر أبنائها وكان شاهدًا على الواقعة، حيث كانت الضحية تترجاه وهى تنظر إلى أولادها أن يتركها ويكف عن تسديد الطعنات لها "كفايه كده يا أحمد حرام عليك كفاية كدا" لكنه لم يستمع إليها وواصل ضربها حتى سقطت بعد تلقيها أكثر 20 طعنة فى كل جسدها.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من الأهالي بمقتل ربة منزل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة ربة منزل وبها عدة طعنات بلغت نحو 17 طعنة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بعد نشوب مشاجرة بينهما قبل الإفطار لشكه في سلوكها، بعد مشاهدتها التحدث فى الهاتف مع شخص غريب، فانهال بالسكين حتى سقطت جثة هامدة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم "أحمد،" عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه بتحدثها في الهاتف مع شاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

