الحلقة 13.. دينا الشربينى تتنكر فى آرمنية للهروب من قضية قتل فى «قصر النيل»

بعد البحث والتحرّي، تمكّن المقدم خالد نوح (أحمد مجدي) من القبض على كاميليا (دينا الشربيني) المتهمة الهاربة في قضية قتل منصور السيوفي (صبري فواز)، وذلك بعدما ساعدها أخوها منير (عمرو السعيد) على الاختباء من الشرطة، ومحاولته تهريبها خارج مصر بشخصية آرمنية باسم بولا، وأرسل إليها خُبراء تنكّر وتزوير ليساعدوها في ذلك، ولكن كان المقدم خالد نوح هو الأسرع.

كما كشفت الحلقة الثالثة عشر من المسلسل عن اختفاء الكنز الذهبي الذي كانت تبحث عنه كاميليا، بعدما استبدله عويس ابن عم خالها ممدوح (محمود البزاوي) الكنز بأكواز الذرة، وخبأه في مكان آخر، ليعقد بعد ذلك صفقه مع ممدوح فيما بعد بتقسيم الكنز بينهما، ولكن في صباح اليوم التالي وجدوه مقتولًا، فهل ممدوح هو القاتل؟

أما عائلة السيوفي فاختلفوا على بيع القصر، حيث أكد حسين السيوفي (محمد حاتم) أنهم لن يبعوا القصر بأقل من ثمنه الضعف، وأن عليهم البحث عن الكنز الحقيقي وهو الصناديق التي تحتوي على جنيهات ذهبية، وأن المعلومات التي لديه تؤكد أن ممدوح هو الذي يُخبئ الكنز وقد وافقته عايدة (ريهام عبد الغفور) على ذلك، فيما وافق نبيل السيوفي (نبيل عيسى) وسعاد (ناردين فرج) على بيع القصر، وظنًّا منها أن ذلك أفضل من أن يتم تأميمه مثلما حدث مع المصنع.

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.