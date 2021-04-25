تاج الدين: نواجه موجة كورونا الثالثة ونتمنى الخروج بأقل الخسائر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه لا أحد ينكر الزيادة الملحوظة في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وأكد أن مصر تسعى لتصنيع اللقاحات ضد كورونا في مصر.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر تواجه الموجة الثالثة من وباء كورونا، ونتمنى أن نخرج منها بخسائر أقل كما في الموجتين السابقتين".

وأردف: "مصر مرت بالموجة الأولى والثانية بخسائر أقل من دول كثير مصنفة أنها متقدمة، تخطت المراحلة كم كبير من الخسائر".

وأشار مستشار الرئيس، إلى أن كما من العائلات أصيبوا مرة واحدة، بسبب التقارب الاجتماعي بينهم، فشخص واحد ينقل الفيروس لباقي أفراد الأسرة، ومن المهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأردف: "بالرغم من أن 80% بدون أعراض لكن سينتج منها أعداد أخرى كبيرة تحتاج لتنفس صناعي، وزيادة الأعداد سيؤدي إلى الضغط على المستشفيات".

ولفت تاج الدين إلى أن الرئيس يجري اتصالات دولية على مدار الساعة لتوفير اللقاحات، وأخذ اللقاح ليطمئن الناس إن اللقاح يجب أن يؤخذ.

وأوضح أن رفض الناس لأخذ اللقاح بلبلة عالمية وليس مصريا، فعدد من الدول أوقفت لقاحات لظهور وفيات بالرغم من أن من أصيبوا عدد قليل جدا من عدة ملايين، ولا يوجد ارتباط مباشر بين اللقاح وسبب الوفاة.