3 وجوه جديدة فى مسلسل «لعبة نيوتن» خطفت الأنظار

نجح المخرج تامر محسن في لفت الأنظار إلى عدد من الوجوه الجديدة في مسلسل «لعبة نيوتن»، الذي يحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في الموسم الرمضاني على الصعيد النقدي والجماهيري.

وبداية الانطلاقة للوجوه الجديدة المتميزة كانت للممثل المصري – الأمريكي أدم الشرقاوي الذي يجسد دور «زي» في المسلسل وهو الشاب المصري الذي يتعرف على «هنا» منى زكي في ظروف صعبة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويساعدها ويصبح صديقًا مقربًا لها وتصل حد الثقة بينهما إلى البقاء معه فى منزله لفترة.

وكذلك الفنانة الصاعدة فاطمة عبد السلام، ابنة المخرج الراحل حسن عبد السلام، التي تجسد دور حبيبة حازم «محمد ممدوح» السابقة التي تشتعل في قلبها نيران الاشتياق والغيرة بمجرد أن تجمعها صدفة بـ «حازم» وزوجته.

وأيضًا الممرضة التي حبست الأنفاس بأدائها المميز خلال مشهد ولادة «هنا» المفاجيء في أمريكا وهي الروسية «أنا منشيكوفا» التي انتشرت صورها من المسلسل على سوشيال ميديا وأبدى الكثيرون إعجابهم بها وبأدائها وتعاطفها مع شخصية «هنا».

تدور قصة مسلسل «لعبة نيوتن» حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل «لعبة نيوتن» بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

يعرض مسلسل «لعبة نيوتن» للنجمة منى زكي، خلال شهر رمضان الحالي، في مصر حصريا على قناة «dmc»، الساعة 7:45 مساء، الإعادة: 2:00 صباحًا - 10:00 صباحًا، وحقق العمل ردود أفعال طيبة.