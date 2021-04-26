تحرير 23 مخالفة عدم ارتداء كمامة في حملة بحي المناخ في بورسعيد

تحرير ٢٣ مخالفة عدم ارتداء كمامات في حملة مكبرة بنطاق حي المناخ

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ برئاسة الدكتور منصور بكري حملة موسعة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بوسائل النقل والميكروباصات.

وتم خلال الحملة تنفيذ الغرامات الفورية ضد المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

حيث تم تحرير ٢٣ مخالفة عدم ارتداء كمامات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تأتى هذه الحملة في إطار الجهود التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم.

وكان قد عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم السبت اجتماعا مع لجنة إدارة كورونا بالمحافظة، لمتابعة مستجدات الوضع الصحي وفيروس كورونا المستجد مؤخرا، ومتابعة سير العمل بمراكز لقاح كورونا بالمحافظة بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ومدير مديرية الصحة، وهيئة الرعاية الصحية، والاسعاف والطب الوقائي وعميد كلية طب.

وفى بداية الاجتماع، استمع محافظ بورسعيد لآخر مستجدات الوضع الوبائي في المحافظة، مطمئنا على سرعة تقديم كافة الرعاية الصحية والطبية للمرضى، وكذا استعرض جهود مديرية الصحة فيما يتعلق بتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا، ومعدلات تردد المواطنين، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود و تلقى المواطنين اللقاح للحماية من تداعيات الفيروس المستجد مطمئنا على سير العمل داخل مستشفيات ووحدات المحافظة، وجهود الفرق الطبية بتقديم الرعاية الصحية لمرضى العزل المنزلي.

وتابع المحافظ سير العمل بمراكز لقاح كورونا ببورسعيد، لافتا إلى أن المحافظة توفر مركزين لتلقى اللقاح وهما وحدة مسنين المناخ ومستشفى النصر، موضحا أن أعداد المواطنين الذين تلقوا اللقاح حتى الآن وصلوا لـ ٥٤٠٠ مواطن.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المواطنين ومتابعة الموقف الصحي نظرا لخطورة المرحلة الراهنة والتي تتطلب مزيد من الوعى لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مشددا على ضرورة توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات العزل وتكثيف جهود الفرق الطبية.

حملة بحي المناخ في بورسعيد

حملة بحي المناخ في بورسعيد

حملة بحي المناخ في بورسعيد