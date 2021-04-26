الحلقة 13 من الاختيار 2.. قضية الخيانة الكبرى وتسريب الوثائق السرية لقطر

ننشر خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل الإختيار 2 بطولة النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي، حيث دارت أحداث الحلقة 13 من الاختيار 2 اليوم حلو قضية الخيانة الكبرى وتسريب الوثائق السرية الهامة إلى دولة قطر، والمتهم فيه محمد مرسي وعدد من شباب جماعة الإخوان، وكان للنجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي أدوارًا هامة في المسلسل.

الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 2

شهدت الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 2 التركيز على قضية الخيانة الكبرى والتي حاول فيها جماعة الإخوان الإرهابية تسريب وتهريب أهم وثائق مصرية تخص الرئاسة المصرية والجيش المصري وأماكن تمركز القوات المسلحة في سيناء ووثقائق مخابراتية هامة، واستطاع كريم عبد العزيز القبض على الشباب المتورطين في القضية ومتابعتهم قبل تهريب الأوراق إلى قطر وفقًا للمخطط الموضوع منذ فترة.

يحاول الفنان أحمد مكي الاتصال بعالية خطيبته التي تقدمها الفنانة أماء أبو اليزيد ويحاول شرح وجهة نظره كما يبدأ في الشك في الضابط حنفي وأنه لديه توجه معاد إلا أنه يحاول التأكد من شكوكه بالتعاون مع قائد قطاع الأمن المركزي بعد سماع شهادة الجنود بانسحابه بالقوات من فضل اعتصام رابعة المسلح في موقف غريب من ضابط شرطة بالأمن المركزي، وكانت الشكوك زادت مع تقديم الضابط للدرس الديني بمسجد أكتوبر دون أن يكون هناك عالم دين أو غيره كما قال.

أبطال وصناع مسلسل الاختيار 2

يشارك في بطولة المسلسل المحلمي الجديد "الاختيار 2" عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، والنجم أحمد مكي، والنجم إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب، وضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ويعرض عبر قنوات أون بصورة حصرية وتبدأ الحلقة الاولى في تمام الساعة التاسعة مساء على أن يعاد مرتين خلال اليوم ويعرض بواقع 4 مرات على قناة أون دراما.