الغضبان يتفقد عددا من المشروعات ببازار بورسعيد الجديد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساء اليوم عدد من المشروعات التي تم افتتاحها ببازار بورسعيد الجديد حيث تم المرور على مشروع مخبوزات سان جورج ومشروع حلواني لورد.

وأكد محافظ بورسعيد أن البازار الجديد يضم مجمع أسواق حضاري للخضروات والفاكهة واللحوم أقيم على أحدث طراز معماري في مواجهة سوق الأسماك الحديث ليشكل الاثنان معا واحدة من أهم مناطق الجذب للتسوق.

وقال المحافظ إن البازار الجديد يضم أسواق الخضروات والفاكهة واللحوم والأنشطة الأخرى ويكمل ثنائية أحدث الأسواق الحضارية في مصر.

وأضاف أن البازار الجديد يعد الأحدث من نوعه في مصر مثلما كان سوق الأسماك وستكون تلك المنطقة ستعد مركز ومزار تجاري وسياحي لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقى والأمان للمواطنين.

ويضم البازار الذي يقام على مساحة ٢٤ ألف م٢ محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلي ٤ بنوك و٨ مطاعم دورين.

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان