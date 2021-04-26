الإثنين 26 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 25 طن مخلفات وإزالة سور مخالف أمام مدافن نزلة حسين في المنيا

حملات نظافة بالمنيا
حملات نظافة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين التابعة لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من شوارع القرية وتوابعها، حيث رفعت 25 طن من المخلفات من نقاط التجمع ونقلها للظهير الصحراوي كما قامت بإزالة حالة تعد بالبناء عبارة عن سور على أرض أملاك دولة أمام المدافن الجديدة.

وقال مصطفى الدبيكى رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين إنه تم أنه تم رفع ما يقرب من 25 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي، كما تم إزالة حالة تعدى بالبناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة أمام أحد المدافن بالزاوية الجديدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بالازالة الفورية لأى نوع من أنواع التعدى بكافة أشكاله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، خاصة على أملاك الدولة الأراضى الزراعية.

حملات نظافة بالمنيا
حملات نظافة بالمنيا
حملات نظافة بالمنيا
حملات نظافة بالمنيا
حملات نظافة بالمنيا
حملات نظافة بالمنيا
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حملات نظافة بالمنيا
حملات نظافة بالمنيا
المنيا إزالة مخلفات حملات النظافة المدافن

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