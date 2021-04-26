الإثنين 26 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

نصيحة عمر الشريف غيرت حياته.. لماذا قرر فؤاد المهندس الانطواء والبعد عن الناس؟

عمر الشريف
عمر الشريف

في لقاء قديم من برنامج "سينما القاهرة" التي كانت تقدمه الفنانة ناهد جبر اشتكت الفنانة شويكار من الخصال السيئة للفنان فؤاد المهندس ومنها الغيرة الشديدة عليها، وقالت إنه بسبب نظرات أحد ركاب القطر ذات مرة أثناء سفرهما عاقبها المهندس بالصمت حتى وصلا لمنزلهما، كما قالت إن من عيوبه أيضا الجلوس كثيرا بالمنزل وعدم حبه للخروج بعكس شخصيتها التي تحب السهر والتنزه.

وفسر المهندس سر عدم خروجه أثناء لقائه مع الإعلامية هالة سرحان في برنامج "هالة شو" في حلقة نادرة عمرها أكثر من عشرين عاما، قال فيها إنه ذات يوم كان يحمل أقمشة ومتجها للترزي واستوقفه الفنان العالمي عمر الشريف وسأله "رايح فين يا فؤاد" ليجيبه بأنه ذاهب للترزي، فنهره عمر الشريف وهو يخبره "يا فؤاد انت فنان كبير مينفعش حد من الجمهور يشوفك عند الترزي ويبقي زيك زيه، لازم يبقى ظهورك بحساب".

 وقال المهندس إنه من يومها نفذ نصيحة صديقه عمر الشريف بالنص، فاصبح لا يذهب للترزي ولا لمصلح الأحذية، ولا حتى يشتري ملابسه بنفسه، فأوكل أحد مساعديه لشراء أحذيته وملابسه، وكذلك اوكل مديرة المنزل بشراء احتياجات المنزل بالنيابة عنه، وقال المهندس إنه اكتشف أن ذلك هو التصرف الصحيح بعد ذلك، موضحا أنه أصبح بعد ذلك لا يرتاد الحفلات والسهرات حتى لا يصبح ظهوره سهلا وعاديا وإنما بحساب.

شويكار فؤاد المهندس فؤاد عمر الشريف سينما القاهرة

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