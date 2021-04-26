«أطباء بورسعيد»: كل الأطقم الطبية تتوجه لأخذ لقاح كورونا بدون حجز

ناشدت نقابة أطباء بورسعيد، الأطقم الطبية بالمحافظة، بسرعة التوجه لمقرات صرف لقاح كورنا، وذلك لتلقي اللقاح، بعد وفاة 3 من الأطقم الطبية والزيادة الغير مسبوقة في عدد الإصابات والوفيات ببورسعيد.



وقالت النقابة، في بيان لها: «أي حد من الأطقم الطبية سجل على الموقع ولسه موصلوش رساله بالموعد يتوجه لمستشفي النصر أو مركز المسنين وهياخد التطعيم فورًا، واللي لسه هيسجل جديد برضه ميستناش الرساله يروح فقط برقم الطلب وما يثبت أنه من الفريق الطبي وهيتطعم فورًا».

وحذر الدكتور مصطفي السيد، نقيب أطباء بورسعيد، من خطورة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتطهير الأيدي والبعد عن التجمعات، مؤكدًا أن الأطباء يضربون أروع الأمثلة في مواجهة فيروس كورونا.

وكان قد عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع لجنة إدارة كورونا بالمحافظة، لمتابعة مستجدات الوضع الصحي و فيروس كورونا المستجد، ومتابعة سير العمل بمراكز لقاح كورونا بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، ومدير مديرية الصحة، وهيئة الرعاية الصحية، والإسعاف، والطب الوقائي، وعميد كلية طب.

وفي بداية الاجتماع، استمع محافظ بورسعيد لآخر مستجدات الوضع الوبائي في المحافظة، واطمأن على سرعة تقديم كافة الرعاية الصحية والطبية للمرضى، وكذا استعرض جهود مديرية الصحة فيما يتعلق بتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا، ومعدلات تردد المواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود و تلقي المواطنين اللقاح للحماية من تداعيات الفيروس المستجد، مطمئنًا على سير العمل داخل مستشفيات ووحدات المحافظة، وجهود الفرق الطبية فى تقديم الرعاية الصحية لمرضى العزل المنزلي.

وتابع المحافظ سير العمل بمراكز لقاح كورونا ببورسعيد، لافتًا إلى أن المحافظة توفر مركزين لتلقي اللقاح، وهما وحدة مسنين المناخ ومستشفى النصر، موضحًا أن أعداد المواطنين الذين تلقوا اللقاح حتى الآن وصلوا لـ ٥٤٠٠ مواطن.

ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المواطنين ومتابعة الموقف الصحي؛ نظرًا لخطورة المرحلة الراهنة والتي تتطلب مزيد من الوعي لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة، وخاصة مستشفيات العزل، و تكثيف جهود الفرق الطبية.