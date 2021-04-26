17 طعنة تُنهي حياة «سيدة الوراق» بعد زواج دام 7 سنوات

شهد شارع 10 بمنطقة الوراق بالجيزة على جريمة بشعة عقب أذان المغرب، وكان شاهدًا عليها عدد كبير من أهالي المنطقة وأشقاء الزوج الذين تحفظوا عليه، حتى وصول قوات الشرطة.

قبل 7 سنوات جمع حفل زفاف بين إبراهيم ومروة رغم أنها تصغره بـ12 عامًا، إلا أن حياتهما استمرت وأنجبا ٤ أطفال، لكن لم تتركهما الخلافات بسبب تعاطي الزوج للمواد المخدرة وخلافاته مع أشقائه حول الميراث والتي كانت تنعكس على أسرته بالكامل.

تركت الزوجة منزل زوجها عدة مرات على مدار تلك السنوات، حتى تدخل العقلاء آخر مرة لإعادتها لمنزلها مع تعهد زوجها بحسن معاملتها إلاّ أنها وعقب عودتها بأيام قليلة شبت الخلافات من جديد مع ادعاء زوجها علاقتها بشخص آخر وخيانته إلا أنه لم يكن لديه ما يثبت كلامه، ويوم الجريمة عندما سمعها تتحدث في الهاتف سألها عن هوية المتحدث أخبرته أنها تتحدث لابن خالها ما أثار غضبه وأسرع مستلاً سكين وسط ذهول ابنائهما وصرخاتهم وسدد إليها 17 طعنة نافذة مزقت جسدها ومع أصوات صرخاتها واستغاثات أطفالها اسرع الجيران إلى شقة الزوجية، ليفاجئوا بالدماء تسيل من جسد الأم وقد فارقت الحياة.

ادعى المتهم أمام الأهل والجيران ورجال الشرطة فور وصولهم خيانة زوجته له ما دفعه لقتلها، وعرض المتهم على النيابة العامة التي امرت بحبسه على ذمة التحقيقات.