الإثنين 26 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات 26-4-2021

صلاة الفجر اليوم
صلاة الفجر اليوم

يتصدر موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات 26-4-2021 ، بشكل دائم ويومي حول تلك التساؤلات عن موعد اذان الفجر أي يعني موعد الامساك عن الطعام وبعد يوم جديد بصيام جديد مجددا نظرا لما تمر الامة الاسلاميه والعربية ومصر بـ شهر رمضان الكريم .

 

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المنتنوعة اليوم الاثنين 26-4-2021، موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات 26-4-2021 ، من خلال التقرير التالي:

 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات 26-4-2021

 

صلاة الفجر في محافظة القاهرة و الجيزة في تمام الساعة "3:44" صباحا .

صلاة الفجر في محافظة الاسكندرية في تمام الساعة "3:47" صباحا .

صلاة الفجر في محافظة أسوان في تمام الساعة "4:27" صباحا .

صلاة الفجر في محافظة بني سويف في تمام الساعة "3:48" صباحا .

صلاة الفجر في محافظة الاسماعيلية في تمام الساعة "3:39" صباحا .

صلاة الفجر في محافظة كفر الشيخ في تمام الساعة "3:43" صباحا .

صلاة الفجر في محافظة الفيوم في تمام الساعة "3:48" صباحا .

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صلاة الفجر في محافظة دمياط في تمام الساعة "3:39" صباحا .

صلاة الفجر في محافظة بورسعيد في تمام الساعة "3:37" صباحا .

صلاة الفجر في محافظة شرم الشيخ في تمام الساعة "3:38" صباحا .

صلاة الفجر في محافظة قنا في تمام الساعة "3:48" صباحا .

صلاة الفجر في محافظة الزقازيق في تمام الساعة "3:42" صباحا .

صلاة الفجر في محافظة العريش في تمام الساعة "3:31" صباحا .

صلاة الفجر في محافظة السويس في تمام الساعة "3:39" صباحا .

صلاة الفجر في محافظة كفر الدوار في تمام الساعة "3:46" صباحا .

صلاة الفجر في محافظة مرسي مطروح في تمام الساعة "3:57" صباحا .

صلاة الفجر في محافظة نجع حمادي في تمام الساعة "3:50" صباحا .

صلاة الفجر في محافظة قليوب في تمام الساعة "3:51" صباحا .

صلاة الفجر في محافظة كوم حمادة في تمام الساعة "3:45" صباحا .

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