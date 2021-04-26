ضبط مخالفات عدم ارتداء كمامات في حملات على قرى دمياط

تحركت عدد من الحملات الليلية بقري السنانية والشعراء والبستان والشيخ ضرغام وغيط النصاري لمتابعه تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المقاهي، حيث تم تحرير عدد من المحاضر لمخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة والمقاهى ورفع الإشغالات بمشاركة عادل جلال، محمد العطوي، محمد خفاجي، فاتن شبكة، قدري هاشم، وستتم المتابعة اليومية بقرى مركز دمياط.

وتحركت تلك الحملات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة ٢٠٢٠ وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتحت إشراف المحاسب حازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط وروضة منير نائب رئيس المدينة لشئون القرى.