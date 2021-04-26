الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مخالفات عدم ارتداء كمامات في حملات على قرى دمياط

مخالفات عدم ارتداء
مخالفات عدم ارتداء كمامات

تحركت عدد من الحملات الليلية بقري السنانية والشعراء والبستان والشيخ ضرغام وغيط النصاري لمتابعه تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المقاهي، حيث تم تحرير عدد من المحاضر لمخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة والمقاهى ورفع الإشغالات بمشاركة عادل جلال، محمد العطوي، محمد خفاجي، فاتن شبكة، قدري هاشم، وستتم المتابعة اليومية بقرى مركز دمياط.

وتحركت تلك الحملات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة ٢٠٢٠ وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتحت إشراف المحاسب حازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط وروضة منير نائب رئيس المدينة لشئون القرى.

عزب النهضة دمياط محافظ دمياط منال عوض كورونا

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