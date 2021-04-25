الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل مشروعات الكهرباء بخطة العام المالي 2021/2022

الكهرباء
الكهرباء

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة من المشروعات التي سيتم تنفيذها في العام المالي 21/22 وتم اعتمادها خطة الوزارة للتنمية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تلك المشروعات والتي ستتم بتكلفة استثمارية تقدر بـ43 مليار جنيه لتنفيذ مجموعة عريضة مِن الـمشروعات الـمستهدفة خلال العام المالي القادم وهي:

أهم مشروعات الكهرباء في خطة العام المالي

مشروع التغذيّة الكهربائية لـمنطقة شرق العويّنات ومنطقة شمال سيناء، ومشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكى، والـمناطق الواقعة بالساحل الجنوبي الشرقي، ومشروع زيادة القدرة الكهربائية للمطارات وتطوير الشبكات الخارجية، ومشروع الـمحطات الـمائية للضخ والتخزين لتوليد الكهرباء بجبل عتاقة بالسويس.

كما تشمل القائمة مشروعات الطاقة الـمتجددة، مثل إنشاء محطة كهرباء بكوم أمبو قدرة 50 ميجاوات، وأخري بالخلايا الفوتوفولتية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات، وبالغردقة بقدرة 20 ميجاوات، واستكمال محطة كهرباء بطاقة الرياح قُدرة 250 ميجاوات بخليج السويس.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرضت خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 في مجالات وقطاعات التصدير، والكهرباء، والاتصالات، والسياحة خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية المُستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) اليوم أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس والأعضاء.

مشروعات الكهرباء خطة العام المالي

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