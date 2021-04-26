النمر الحلقة 13.. جماعة إرهابية تخطف محمد إمام وتطلب استعادة أموالهم وأسلحتهم

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل النمر الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام والمعروض حاليا على قناة الحياة الفضائية.

وبدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل النمر بمشهد محاولة قتل محمد إمام للشيمي الذي يجسد دوره الفنان محمد رياض أثناء قيادته لسيارته والذي دافع عن نفسه بمسدسة الخاص وأطلق النيران على محمد إمام مما أدى إلى إصابته بجرح في ذراعة الأيمن.

وأثناء سير محمد إمام والفنان محمود حافظ في شارع المعز في وقت متأخر خطفت مجموعة مجهولة محمد إمام داخل ميكروباص وعندما وتبين أنهم جماعة إرهابية وينادون محمد إمام باسم “الأخ سليمان” حيث كانوا يبحثون عنه في الحلقات الأولى من العمل.

وكان محمد إمام أحد أفراد الجماعات الإرهابية وطالبا منه استعادة الأموال والأسلحة الخاصة بهم والتي كانت بحوزته مقابل تركه وعدم قتله واتفق الأول معهم بأنه سيعيد أموالهم واسلحهتم في أقرب وقت.

ويواصل “النمر” ملاحقة أبطال العمل كل من شمس التي تجسدها الفنانة نرمين الفقي، و"عنتر الحلق" الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد، و"الشيمي" الذي يجسده الفنان محمد رياض وأرسل لهم رسالة تهديد أثناء اجتماعهم من أجل وضع خطة لسقوط ومعرفة من هو “النمر” وهو الفنان محمد إمام.

أبطال وصناع مسلسل النمر

ويشارك في مسلسل النمر عدد كبير من النجوم ويأتي في مقدمتهم الفنان محمد إمام، والفنانة هنا الزاهد، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، ومحمد رياض، وعلاء مرسي، وأحمد خالد صالح، وولاء الشريف، ومحمد محمود، وأحمد حلاوة، وخالد أنور.

قصة وأحداث مسلسل النمر

تدور أحداث مسلسل النمر، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2021، على قناة الحياة، حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، حيث يجسد الفنان محمد إمام شخصية صعيدية، ويدخل في صراعات كبيرة مع كبار التجار خلال أحداث المسلسل، حول تجارة وصناعة الذهب.



مواعيد عرض مسلسل النمر

يُعرض مسلسل النمر يوميًا، ثلاث مرات عبر قناة الحياة، حيث يبدأ العرض الأول في تمام الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحًا، ثم الحادية عشر وخمس وأربعين دقيقة ظهرًا. مسلسل النمر يُعرض أيضًا 4 مرات عبر قناة الحياة دراما، للسماح للجمهور بمشاهدته بشكل مميز، كما يتوافر المحتوى بالكامل وبدون إعلانات عبر منصة «واتش إت» للجمهور للمشاهدة في أي وقت ومن كل مكان.