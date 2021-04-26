«وجوه وملامح» جديد الكاتب الروائى السعداوى الكافورى

صدر حديثا عن ن دار ميم للنشر والتوزيع كتاب "وجوه وملامح" للكاتب السعداوي الكافورى، والذي يأتي في 175 صفحة من القطع الكبير.

ويتناول كتاب "وجوه وملامح " السيرة الذاتية والمشروع الإبداعي والفكري لعدد كبير من الكتاب والأدباء والفنانين العرب، من خلال قراءة متأنية عن مصادر تكوينهم المعرفي والمحطات الفارقة في نشأتهم، مع إلقاء الضوء على مشروعاتهم الفكرية والفنية والأدبية لهؤلاء الذين ساهموا في صياغة الذاكرة الجمعية لأجيال عربية متعددة، كما كان لهم الأثر الأكبر في تشكيل وجدانهم بل رؤيتهم للكون والمجتمع والإنسان، حيث يشمل الكتاب أدباء وفنانين ومطربين.

وتناول الكتاب سيرة ومسيرة العديد من هؤلاء منهم أم كلثوم، نجيب محفوظ، عبد الحليم حافظ، عادل إمام، الطيب صالح، محمد حسنين هيكل، ونزارقباني، وغيرهم ممن أثروا في المشهد الثقافي المصري والعربي، وكانت لهم بصمة واضحة في العديد من المجالات سواء سياسية أو ثقافية أو إبداعية.

ويقول السعداوي الكافوري، في تصريحات لـ"الدستور": "يأتي هذا الكتاب ليلقي بعضا من الضوء على السيرة الذاتية والحياتية لعدد من الكتاب والأدباء والفنانين العرب، هؤلاء العظام الذين أثروا على الوعي وشكلوا الوجدان وقدموا زادا معرفيا وثقافيا ساهم في صياغة الذاكرة الجمعية العربية على مدى عقود".

ويضيف: "هؤلاء لعبوا أدوارًا مهمة على مسار حياة الإنسان العربي في سعيه الحثيث نحو التقدم والاستنارة، تأكيدا لقيمة كبرى ألا وهي الوفاء، فالاحتفاء بهم يعد اعترافا بدورهم الرائد والفاعل في بناء نهضتنا المعرفية العربية الحديثة، فهذا الكتاب يأتي كإطلالة على نشأة وسيرة حياة لفيف كبير من نجوم العرب في الأدب والغناء والتمثيل والشعر والفن التشكيلي والرواية، في محاولة بحثية موضوعية لرسم صور من مسافة قريبة لنشأتهم وحياتهم ومشروعاتهم الإبداعية، وصولا للظروف الشخصية والموضوعية التي أثرت فيهم وصنعت ذوات هؤلاء العظماء الذين لعبوا دورا عظيما في صياغة رؤى وأفكار أجيال عديدة على مدى عقود من الزمن”.

واختتم السعداوي الكافوري بالإشارة إلى أن "هذا الكتاب بمثابة تكريم لهم واعتراف بدورهم الرائع على مسارات الفن والفكر والمعرفة ودعوة صريحة للشباب لاقتفاء آثارهم كنماذج مضيئة في سماوات الوطن من المحيط إلى الخليج.