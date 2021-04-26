حي وسط الإسكندرية يدفع بـ5 حملات لرفع الإشغالات

نفذ حى وسط الإسكندرية، على مدار يومين 5 حملات لرفع الاشغالات والإعلانات المخالفة، تنفيذًا لتعليمات اللواء علاء يوسف رئيس الحي، ولتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم بمواصلة حملات إزالة الاشغالات والإعلانات المخالفة بنطاق الأحياء، واستمرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع.

وأسفرت الحملات عن ضبط ٦٥ حالة إشغال ورفعها، وإزالة ١٠ إعلانات مخالفة، استجابة لشكاوي المواطنين.



كما واصل حى وسط الارتقاء بمستوى الإضاءة العامة، حيث تم عمل صيانة لشوارع “ابن يونس خلف نقطة غربال، ومنشا، وجرين، وأيوب، والحديني، وزيدان بمحرم بك”.

وعلى صعيد آخر تم رفع ٢٥ طن مخلفات متنوعة من شوارع حي وسط على مدار يومين.

حملات لرفع الاشغالات بحي وسط

حملات لرفع الاشغالات بحي وسط

حملات لرفع الاشغالات بحي وسط