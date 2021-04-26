الإثنين 26 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي وسط الإسكندرية يدفع بـ5 حملات لرفع الإشغالات

حملات لرفع الاشغالات
حملات لرفع الاشغالات بحي وسط

نفذ حى وسط الإسكندرية، على مدار يومين 5 حملات لرفع الاشغالات والإعلانات المخالفة، تنفيذًا لتعليمات اللواء علاء يوسف رئيس الحي، ولتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم بمواصلة حملات إزالة الاشغالات والإعلانات المخالفة بنطاق الأحياء، واستمرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع.

وأسفرت الحملات عن ضبط  ٦٥ حالة إشغال ورفعها، وإزالة ١٠ إعلانات مخالفة، استجابة لشكاوي المواطنين.

كما واصل حى وسط الارتقاء بمستوى الإضاءة العامة، حيث تم عمل صيانة لشوارع “ابن يونس خلف نقطة غربال، ومنشا، وجرين، وأيوب، والحديني، وزيدان بمحرم بك”.

وعلى صعيد آخر تم رفع ٢٥ طن مخلفات متنوعة من شوارع حي وسط على مدار يومين.

 

حملات لرفع الاشغالات بحي وسط
حملات لرفع الاشغالات بحي وسط
حملات لرفع الاشغالات بحي وسط
حملات لرفع الاشغالات بحي وسط
حملات لرفع الاشغالات بحي وسط
حملات لرفع الاشغالات بحي وسط
حملات لرفع الاشغالات بحي وسط
حملات لرفع الاشغالات بحي وسط
الإسكندرية حى وسط التعديات إشغالات حملات

الأكثر قراءة

انفصال عربة قطار أبوقير بمحطة المعمورة فى الإسكندرية (صور)

تأييد تغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه في سب وقذف ممدوح عباس

بالأسماء.. تفاصيل حركة التنقلات والتكليفات الجديدة لرؤساء شركات البترول

غدًا.. محاكمة الفنان أحمد آدم في «التهرب الضريبي»

سامية إسماعيل ياسين: لن نسمح بالإهانة.. ومخرج «موسى»: مستغرب من الحكم السريع

غدًا.. محاكمة المتهمة بطعن نائب مأمور الجيزة 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

علي سعدة

على سعدة يكتب.. ديليسبس ليس استعماريًا أو خائنًا

د. منى حلمى

حقنا فى الرقى والتقدم والسعادة وإفادة البشرية

جمال-أسعد

الدين والمؤسسة الدينية

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أبوالغيط» يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على القدس الشرقية

تجدّد الصدامات فى القدس بعيد توجيه نتانياهو دعوة للهدوء

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وشبان فلسطينيين