إياد نصار: فخور بتجسيد شخصية الشهيد محمد مبروك فى «الاختيار 2»

أعرب الفنان إياد نصار، عن بالغ سعادته لمشاركته في مسلسل «الاختيار 2»، وتجسيده لشخصية الشهيد محمد مبروك، قائلًا: «مبسوط جدًا لردود الفعل على الشخصية بصفة خاصة، وعلى المسلسل بصفة عامة»، لافتًا إلى أن «الاختيار 2» هو عمل وطني من الطراز الأول، يشعر أي شخص بالانتماء إلى هذا العمل الفني الهام.

وأضاف«نصار»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» قائلًا: «ردود الفعل أبهرتني وبسطتني جدًا، ومفاجئة ليا وتأثر الناس بأدائي لشخصية الشهيد محمد مبروك، والذي أفخر إني حاولت أن أجسد جزء بسيط من شخصيته، فهو صاحب شخصية متواضعة وعفوي وكريم، وهذا لمحته من خلال لقائي بأسرة الشهيد».

كواليس «تصوير الاختيار 2»



وكشف «نصار» عن كواليس التصوير في مسلسل «الاختيار 2»، والتي قال فيها: «أنا كنت بعيط أثناء التصوير من الموقف والغدر اللي حصل، ووقت عرض المشهد بكيت بشدة أيضًا»، ورد على إشاعات الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «إحنا مش بنزور، إحنا بننشر الحقيقة التي عاش فيها جميع الشعب المصري دون أي تزوير، ولو هم عندهم ما يثبت عكس دا ينشروه لكن مفيش، عشان كده بيتكلموا وبس».

جدير بالذكر، أنه بمجرد عرض الحلقة التي وقعت فيها حادثة الاغتيال، واستشهاد محمد مبروك، عمل الفنان إياد نصار على تغيير الصورة الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ووضع بدلًا عنها صورة الشهيد محمد مبروك، ما أثار هذا إعجاب روّاد السوشيال ميديا.

يشار إلى أن مسلسل «الاختيار 2»، يعرض على قناة «ON» الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3.30 عصرًا، ويعرض على قناة «ON دراما» الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحًا والساعة 4.45 مساء.

مسلسل «الاختيار 2» تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإياد نصار، وبشرى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبد اللطيف، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وأحمد سعيد عبد الغنى، وسلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب.