يحيى الفخرانى يحضر لعمل مسرحى جديد مع مجدى الهوارى

يحضر النجم يحيى الفخراني لعمل مسرحي جديد، بخلاف عرضه السابق الملك لير، والذي تعاون خلاله مع كايرو شو ومنفذها المخرج مجدي الهواري.

وعلمت "الدستور"، أن "الفخراني" دخل تحضيراته الخاصة بالمسرحيه موخرا مع الهواري واتفقا سويا على كافة التفاصيل الخاصة بالعمل في سرية تامة وذلك لتكون مفاجأة للموسم الجديد من كايرو شو.

ومن المقرر اختيار الفنانين المشاركين بالعمل خلال الفترة المقبة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع قريبا بعد انتهاء شهر رمضان الجاري، خاصه بعد انشغال الفخراني بمسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش" الذي يعود من خلاله الفخراني للدراما الرمضانية.

مسلسل "نجيب زاهي زركش"، بطولة يحيى الفخراني، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني وإنتاج سينرجي.

ويعود يحيى الفخراني بمسلسل "نجيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلي" عام 2018، حيث انشغل على مدار العامين الماضيين بعرض مسرحيته "الملك لير" في القاهرة، والسفر لعرضها في السعودية بموسم الرياض الترفيهي، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.

يشارك في بطولة الملك لير إلى جانب الفنان يحيى الفخرانى النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدى ومجدى كامل ونضال الشافعى وأحمد عزمي وأحمد فهيم وأيمن الشيوى وناصر سيف وحمادة شوشة، من إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء على كل شىء وتطردان والدهما الذى لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى في إطار من الدراما الاجتماعية والكوميديا التي تظهرها احداثه.