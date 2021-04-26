محافظ بنى سويف يوجه بتكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع المخلفات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع المخلفات حفاظاً على صحة المواطنين وتحسين البيئة المحيطة، ورفع إشغالات الطرق العامة، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وفي هذا السياق ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة نشأت معبد، متضمنا الإشارة إلى تحرير عدة محاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية حفاظاً على صحة وسلامة عامة المواطنين، كما تم التحفظ على عدد من الشيش ببعض المقاهي، خلال الحملات التي تنظمها رئاسة الوحدة المحلية على المقاهي والمحال التجارية ووسائل النقل العام ومواقف سيارات الأجرة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

بينما تم رفع 115 طن من كميات القمامة من محيط المصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات والأحياء الشعبية وجمع المخلفات المنزلية من مجلس قروي ننا وقاي والعواونة والنويرة وبراوة، مع التخلص الآمن من هذه المخلفات بنقلها لمصنع السماد العضوي بسمسطا، فيما تم صيانة وتركيب 60 كشافا بمناطق متفرقة من المدينة.

ومن ناحية أخرى تابع محافظ بني سويف انتظام سير العمل في حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم أمس إزالة 7 حالات تعد بناء مخالف على مساحة 1600 متر بدائرة مركز ومدينة بني سويف، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 284 حالة تعد على مساحة إجمالية تقدر بـ105 ألاف و700متر مربع، منذ بدء الحملة أواخر مارس الماضى وحتى السبت 24 أبريل الجاري.