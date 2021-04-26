اللى مالوش كبير الحلقة 13.. الخديوى يشك فى شقيقه وغزل تلوم أهلها

شهد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 13 العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، ما بين "الخديوي" أحمد العوضي حيث يشك في أفعال شقيقه "مالك"، ويرفض اعتذار زوجته "قدرية" دينا فؤاد، وبين "غزل" ياسمين عبد العزيز، وأهلها حيث لامتهم على ما فعلوه معاه.

أحداث اللي مالوش كبير الحلقة 13

بدأت أحداث اللي مالوش كبير الحلقة 13 من حيث انتهت السابقة وهو مشهد تحالف "مالك" شقيق "سيف الخديوي" أحمد العوضي، مع خصيمه "عابد تيمور، وهو ما أثار صدمة للجميع بسبب حسن تعامل "الخديوي" مع شقيقه فلا يوجد سبب لخيانته.

وفي مشهد آخر لاحظ "الخديوي" أن شقيقه أصبح معه أموال كثيرة وهاتف محمول جديد، وبدأ يشك في تصرفاته، مما جعله يتحدث معه ليعرف من أين جاء بهذه الأشياء الثمينة، ليتوتر شقيقه ويقنعه بأن ذلك من أمواله، ولكن "الخديوي" يستمر في شكه بشقيقه ويقرر مراقبته.

قدرية تتوسل لـ الخديوي ليسامحها في اللي مالوش كبير الحلقة 13

حاولت "قدرية" دينا فؤاد أن تتوسل لزوجها "سيف الخديوي" أحمد العوضي، بعدما اكتشف أنها على صلة بـ"رفعت الدهبي" خالد سرحان، والذي يعتبر من أعداءه، ولكنها في حقيقة الأمر لم تكن على صلة بهبل هو من كان يقنعها بان زوجها يخونها، ولكن "الخديوي" رفض توسلها واعتذارها ورفض أن يسمع تبريرها، وأكد لها أنه لم يقم بأي تعنيف لها إكرامًا لأبناءهم.

غزل تلوم أهلها في اللي مالوش كبير الحلقة 13

ذهبت "غزل" إلى منزل أهلها لتخبرهم أنها لا تستطيع التحمل للعيش مع "عابد" زوجها مرة أخرى، ولكن يثير والدها غضبًا لما تقله، لتخرج عن صمتها وتلومه لما فعله بها بزواجها من رجل يكبرها في العمر بعشرين عامًا من أجل المال، فقام والدها بصفعها بسبب لومها، فغادرت منزلهم مؤكدة لهم بانها لن تعيش مع زوجها ولن تفكر بهم مرة أخرى.

نادين في مأزق بعد اكتشاف خيانتها في اللي مالوش كبير الحلقة 13

انتهت أحداث الحلقة على مشهد ذهاب شقيق "غزل" المتزوج إلى منزل صديقتها المقربة "نادين" دنيا عبد العزيز التي يخون زوجته "هوايدا" معها، فتحدثت معه "نادين" بغضب شديد وطلبت منه أن لا يزورها مرة أخرى خاصة بعدما اكتشفت زوجته خيانته لها معها كما أخبرت شقيقته وصديقتها "غزل" بهذا الأمر، وتفاجئت بطرق الباب ليتوترا الثنائي وانتهى المشهد على اكتشاف أن الطارق هو "عابد" زوج "غزل"، ومن المقرر أن تكشف لنا الحلقة المقبلة رد فعل عابد وشقيق "غزل" على "نادين".