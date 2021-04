ملك أحمد زاهر تتحدث عن المشهد المفاجأة فى «نسل الأغراب»

4/26/2021 5:13:38 AM

الإثنين 26/أبريل/2021 - 05:13 ص 4/26/2021 5:13:38 AM

أعربت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن سعادتها بردود الأفعال حول دورها في مسلسل "نسل الأغراب" الذي يخوض بطولته النجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

وقالت ملك، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنها تلقت ردود أفعال قوية حول المشهد الخاص بها في الحلقة 12، والتي عرضت أمس، وكان يجمعها بكل من الفنانة منة فضالي والفنان أحمد عبد الله، والذي يجسد شخصية والدها، ويدعى "مصطفى الغريب" حيث يعاملها معاملة قاسية لأنه كان يريد أن يكون له ولد ذكر.

ملك أحمد زاهر في مسلسل نسل الأغراب

وأضافت أنها تفاجأت بردود الأفعال حول هذا المشهد، معربة عن سعادتها بالتعاون مع نجمين كبار مثل أحمد السقا وأمير كرارة، حيث يضم العمل نخبة كبيرة من النجوم بقيادة مخرج كبير مثل محمد سامي.

وعن اللهجة الصعيدية قالت إنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها شخصية تتحدث باللهجة الصعيدية وأنها لم تجد فيها صعوبة أثناء تحضيرات العمل قبل التصوير، حيث شاركت من قبل في مسلسل "القاصرات" مع النجم الكبير صلاح السعدني وحققت وقتها نجاحًا كبيرًا بهذه الشخصية.

أحداث مسلسل نسل الأغراب

وتدور أحداث مسلسل نسل الأغراب في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.



أبطال وصناع مسلسل نسل الأغراب

مسلسل "نسل الاغراب" من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، أحمد داش وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران وريم سامي وهدير عبد الناصر ودياب وعدد كبير من النجوم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب والقنوات الناقلة له

يتم عرض مسلسل نسل الأغراب خلال شهر رمضان على قنوات ON E وON drama وMBC وMBC مصر 2، حيث يعرض على ON E في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 4:30 صباحا والثانية في تمام الساعة 2:00 ظهرا، ويعرض على قناة ON Drama فى تمام الساعة 9 مساءٍ، والإعادة الساعة 6 صباحًا و10:30 صباحًا، 3:30 عصرًا.