الإثنين 26 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تنشيط السياحة» تعيد توجيه الرسائل الترويجية للمقاصد المصرية

المهندس أحمد يوسف
المهندس أحمد يوسف

كشف أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه تم مؤخرًا عقد اجتماع مع ممثلي شركة (APCO) الدولية للعلاقات العامة؛ لمناقشة المستجدات التى طرأت على القطاع السياحي من فتح أسواق جديدة لتنشيط الحركة السياحية بمصر والبدأ فى تطعيم المواطنين والعاملين في القطاع بجنوب سيناء والبحر الأحمر من خلال الحملة التى تقوم بها وزارتي الصحة والسياحة.

أضاف يوسف، لـ«الدستور»، أن شركة APCO تساعد في إدارة أزمة كورونا والتعاون فى مجال العلاقات العامة، للتواصل مع العالم الخارجي بشكل أفضل والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة، لحين الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الإعلامية للتسويق والترويج السياحي.

 وأشار إلى أنه تم مناقشة إعادة صياغة الرسائل الترويجية وفقًا لمعطيات الحالية، والتركيز على ما تقوم به الدولة من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا وكيفية التصدير للعالم بأن مصر ستنتج لقاح كورونا، بالتعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية الأمر الذى يعطى القاهرة ميزة تنافسية عن كافة المقاصد السياحية الأخرى ويطمئن السائحين الوافدين إلى مصر بأنهم سيكونوا فى مأمن من تداعيات كوفيد-19.

يوعملت وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة مع بداية أزمة كورونا على نشر الإجراءات التى قامت بها الدولة لمواجهة الوباء من خلال نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فيلم بعنوان"رحلة سائح في مصر" الذى ظهر فيه التعقيم بالمطارات والمنشآت الفندقية والأثرية قبيل فتح الحركة السياحية يوليو الماضي، مع عمل الهيئة على استعادة الشعور الجيد الذى عاشه السائحين داخل مصر لتكون فى ذاكرتهم حتى يسمح له بالمجئ مرة أخرى.

سياحة تنشيط السياحة مصر شركة علاقات عامة ترويج

الأكثر قراءة

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

انفصال عربة قطار أبوقير بمحطة المعمورة فى الإسكندرية (صور)

سمية الخشاب عن مشهد إسماعيل ياسين فى «موسى»: الحلقات القادمة تحمل مفاجأة

تأييد تغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه في سب وقذف ممدوح عباس

«وجوه وملامح» جديد الكاتب الروائى السعداوى الكافورى

بالأسماء.. تفاصيل حركة التنقلات والتكليفات الجديدة لرؤساء شركات البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

علي سعدة

على سعدة يكتب.. ديليسبس ليس استعماريًا أو خائنًا

د. منى حلمى

حقنا فى الرقى والتقدم والسعادة وإفادة البشرية

جمال-أسعد

الدين والمؤسسة الدينية

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أبوالغيط» يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على القدس الشرقية

تجدّد الصدامات فى القدس بعيد توجيه نتانياهو دعوة للهدوء

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وشبان فلسطينيين