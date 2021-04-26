«تنشيط السياحة» تعيد توجيه الرسائل الترويجية للمقاصد المصرية

كشف أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه تم مؤخرًا عقد اجتماع مع ممثلي شركة (APCO) الدولية للعلاقات العامة؛ لمناقشة المستجدات التى طرأت على القطاع السياحي من فتح أسواق جديدة لتنشيط الحركة السياحية بمصر والبدأ فى تطعيم المواطنين والعاملين في القطاع بجنوب سيناء والبحر الأحمر من خلال الحملة التى تقوم بها وزارتي الصحة والسياحة.

أضاف يوسف، لـ«الدستور»، أن شركة APCO تساعد في إدارة أزمة كورونا والتعاون فى مجال العلاقات العامة، للتواصل مع العالم الخارجي بشكل أفضل والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة، لحين الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الإعلامية للتسويق والترويج السياحي.

وأشار إلى أنه تم مناقشة إعادة صياغة الرسائل الترويجية وفقًا لمعطيات الحالية، والتركيز على ما تقوم به الدولة من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا وكيفية التصدير للعالم بأن مصر ستنتج لقاح كورونا، بالتعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية الأمر الذى يعطى القاهرة ميزة تنافسية عن كافة المقاصد السياحية الأخرى ويطمئن السائحين الوافدين إلى مصر بأنهم سيكونوا فى مأمن من تداعيات كوفيد-19.

يوعملت وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة مع بداية أزمة كورونا على نشر الإجراءات التى قامت بها الدولة لمواجهة الوباء من خلال نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فيلم بعنوان"رحلة سائح في مصر" الذى ظهر فيه التعقيم بالمطارات والمنشآت الفندقية والأثرية قبيل فتح الحركة السياحية يوليو الماضي، مع عمل الهيئة على استعادة الشعور الجيد الذى عاشه السائحين داخل مصر لتكون فى ذاكرتهم حتى يسمح له بالمجئ مرة أخرى.