الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة 13 من حرب أهلية.. جميلة عوض تعانق يسرا بعد خصام طويل

يسرا
يسرا

بعد عدة حلقات مشحونة بالعواطف وأحداث غيرت من جوهر بعض شخصيات مسلسل حرب أهلية، وكشفت عن جوهر البعض الآخر، تصالحت "تمارا" مع والدتها مريم بعد حالة من العداوة والنفور منذ بداية المسلسل.

ففي الحقلة الـ13 من مسلسل حرب أهلية رأت "تمارا" الجوهر الحقيقي لوالدتها بالرغم من المشاكل والفرقة التي حدثت بينهما في الماضي، وجاء الصلح بينهما على هيئة عناق ربما ليس كما تمنته مريم ولكنه تطور كبير في علاقتهما. 


وفي مظهر آخر من تغير مسار العلاقة بين تمارا ووالدتها، وضعت تمارا ثقتها في مريم لكي تنهي حالة الفوضى والجدل التي تثيرها نادين بعد وفاة والدها، إذ ستنطلق تمارا في رحلة للاستجمام وتجميع شتات أفكارها بعد الصدمات التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة، فهل ستستمر العلاقة بين تمارا ومريم على هذه الوتيرة؟ أم سيحدث شيء يعكر صفو هذه العلاقة؟
 

ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات سي بي سي حيث يعرض المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.

"حرب أهلية" من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وعدد كبير من نجوم الفن وهو إنتاج العدل جروب، بمشاركة سينرجي وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

يسرا جميلة عوض سينيتا خليفة مسلسل حرب أهلية

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