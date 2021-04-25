رئيس جامعة طنطا: ذكرى تحرير سيناء ستظل فخرًا لجموع المصريين

هنأ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكافة رجال الجيش المصري البواسل قادةً وضباطاً وجنوداً والشعب المصري، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وأكد رئيس جامعة طنطا أن هذه المناسبة ستظل دائما فخرًا لجموع المصريين، الذي قدم فيه أبناء مصر الأوفياء أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل الحفاظ على تراب الوطن ووحدته وصون كرامته ومقدراته.

كما وجه رئيس جامعة طنطا، تحية إجلال وتقدير لأرواح شهداء الوطن على مر العصور، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالأمن والسلام والرخاء وأن يحفظ قيادتها وجيشها وشرطتها من كل سوء ومكروه.