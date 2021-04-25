الإمارات تؤكد تضامنها مع الهند لمواجهة تحديات كورونا

أكدت الإمارات، اليوم الأحد، وقوفها إلى جانب الهند فى مواجهة جائحة "كوفيد-19" ودعم جهودها فى التصدى لتفاقم خطر الجائحة، وتضامنها الكامل معها فى ظل الظروف الصحية الحالية التى تمر بها البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن تعازيها إلى حكومة الهند وشعبها فى ضحايا الجائحة، وعن أمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندى.

وأكدت الوزارة عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند والتى تقوم على أسس راسخة ومتينة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة، معربة عن أملها فى أن تتمكن الهند من تجاوز هذه الفترة الصعبة فى أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، سجلت الهند، اليوم، أعلى حصيلة على مستوى العالم لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وسط سعي حكومي لسد النقص الحاد في الأوكسجين من دول أجنبية.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الحالات في جميع أنحاء الهند ارتفع بزيادة قياسية يومية بلغت 349691 يوم الأحد، ليصبح المجموع 16.96 مليون حالة، بما في ذلك 192.311 حالة وفاة.

وكانت الحكومة الهندية نشرت طائرات عسكرية وقطارات لتوصيل الأكسجين الذي تشتد الحاجة إليه إلى دلهي من أجزاء أخرى من البلاد ودول أجنبية، بما في ذلك سنغافورة.