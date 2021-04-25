الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 16 موظفا بوحدة دمشير في المنيا للتحقيق

الوحدة المحلية لقرية
الوحدة المحلية لقرية دمشير

أحال المهندس هشام فايز نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، 16 موظفا بالوحدة المحلية لقرية دمشير للتحقيق لتقصيرهم في العمل.

وقال «فايز» إنه تنفيذا لتكليفات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، للنواب بمتابعة سير العمل بالوحدات القروية والإدارات الخدمية لرفع كفاءة وجودة العمل، تم إحالة 16 موظفا بالوحدة المحلية لقرية دمشير للتحقيق لتقصيرهم فى العمل (10 ترك عمل، 4 غياب بدون عذر، 2 لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية) خلال حملة للانضباط اليوم لمتابعة سير العمل بكافة الأقسام بالقرية، مؤكدا على عدم السماح لأي موظف بمخالفة القوانين المنظمة للعمل وفي حالة مخالفة القانون يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة. 

المنيا تحقيق قرية تقصيرهم دمشير

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