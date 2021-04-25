خاص| كارتيرون يعقد جلسة إصلاح وتهذيب وتحذير لحراس الزمالك

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اجتماع مع ثلاثي الحراس محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد في حضور أسامة نبيه المدرب العام للفريق وذلك لإيقاف مسلسل أزمات الحراس التي أصبحت مشاكلهم بصفة أسبوعية.

وعلم "الكابتن" أن كارتيرون، قام بتعنيف الحراس الثلاثة وأعطاهم درس "غسيل ومكواه" في الأخلاق قبل الأداء ، ووجه لهم تحذيرا شديد اللهجة لعدم الخروج عن النص سوء داخل الملعب أو في التدريبات أو على السوشيال ميديا، وقرر منحهم الفرصة الأخيرة حتي لا يستبعد الجميع ويعتمد على الناشئين في المرحلة المقبلة.

وقال كارتيرون نصا في حالة عدم مشاركة أي حارس في الإحماء مع زملائه حتي لو كان خارج القائمه سيتم الاستغناء عنه بشكل رسمي، واخذ تعهد مكتوب من الحراس، أن في حالة مخالفة أي حارس التعهد سيتم عرضه للبيع.

وشدد كارتيرون لثلاثي الحراس، أنه يمتلك أفضل حراس في مصر وفي نفس الوقت نعاني من وجود ثغرات في حراسة المرمى بسبب غياب الروح وكثرة المشاكل.