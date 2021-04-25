1770 إصابة و73 وفاة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 300 ألف و342 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضا تسجيل 73 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و304 حالات.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1133 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 14 ألفا و122 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 515 حالة، إلى جانب 142 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الأحد، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 147 مليونا و091 ألفا و 849 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و113 ألفا و333 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 124 مليونا و730 ألفا و121 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.