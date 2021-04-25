الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد تراجع وتيرة كورونا.. أذربيجان تخطط لاستئناف الطيران المباشر مع باكستان

أذربيجان تخطط لاستئناف
أذربيجان تخطط لاستئناف الطيران

قال سفير أذربيجان لدى باكستان، علي زاده، إن بلاده تخطط استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع باكستان بعد تراجع وتيرة انتشار فيروس كورونا لما لذلك من نتائج إيجابية لصالح البلدين.


وأكد زاده، في حواره مع وكالة الأنباء الباكستانية، الأحد، حرص بلاده على دعم الروابط المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أنه لا توجد حاليا رحلات طيران مباشرة بين البلدين نظرا لقيود السفر والإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.


أضاف أن الجائحة أثرت بشكل سئ على الاقتصاد العالمي وأنشطة الأعمال، بالإضافة إلي التباطؤ في الأنشطة التجارية بين باكستان وأذربيجان ، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات التجارية الثنائية "بمجرد تسوية الوضع بعد فيروس كورونا".

وأوضح زاده أن البلدين توصلا الآن إلى شراكة استراتيجية على المستوى السياسي من شأنها أن تساعد في تقليص الفجوة التجارية والاقتصادية بين البلدين، وأنه يتم حاليا التركيز على تعزيز العلاقات التجارية التي ستؤدي إلى نتائج مفيدة للغاية لاقتصاديات البلدين.


وحول التعاون العسكري بين البلدين، اعتبر زاده التعاون العسكري والدفاعي مع باكستان أمرا حيويا لضمان سيادتها وحمايتها، لافتا إلى أن البلدين ما زالا بحاجة إلى تكثيف المزيد من الجهود في هذا المجال.

أذربيجان باكستان حظر السفر الرحلات الجوية

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