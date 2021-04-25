الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلمانيون كنديون يطالبون الحكومة بمنع السفر غير الضروري للبلاد

برلمان مقاطعة أونتاريو
برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية

دعا 6 من أعضاء برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية، في مدينة مسيساجا، اليوم الأحد، الحكومة الفيدرالية إلى حظر السفر غير الضروري إلى البلاد حيث أن المقاطعة في خضم موجة ثالثة سببها إلى حد كبير سلالات فيروس كورونا جديدة مثيرة للقلق، والتي دخلت الحدود الكندية في وقت سابق من هذا العام.

جاء ذلك في خطاب أرسل إلى نظرائهم الفيدراليين ، يحثهم فيه على مطالبة الحكومة الفيدرالية بالعمل، وحظر جميع السفر غير الضروري ، وإغلاق ثغرة الحدود البرية.

وأكدت الرسالة أن مقاطعة أونتاريو سجلت 36 حالة من السلالة الجديدة التي تم تحديدها لأول مرة في الهند ارتبطت هذه الحالات بالسفر الدولي.

وكانت الحكومة الكندية أعلنت حظر الرحلات الجوية المباشرة من الهند وباكستان هذا الأسبوع، وتعتبر مدينة مسيساجا ذات التواجد العربي الضخم  مقرا لمطار بيرسون الدولي، أكثر المطارات ازدحامًا في كندا.

يذكر أنه يدخل البلاد عبر المطار ما يقرب من 10 آلاف مسافر أجنبي، وهو ما يمثل مصدرا للقلق.

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