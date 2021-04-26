«المنايفة مش بخلا»: شباب الباجور يدشنون حملة لإفطار المسافرين منذ 11 عامًا (فيديو)

«11 عامًا من الخير» مبادرة قدمها أبناء مدينة الباجور بالمنوفية خلال أيام رمضان منذ أعوام طويلة، تعاهدوا على الخير من خلال تدشين مطبخ يخدم المسافرين على الإقليمي يوميًا، إضافة إلى بعض الحالات الإنسانية والعمالة غير المنتظمة المقيمين معهم في قرية زاوية جروان التابعة لمدينة الباجور.



ذاع صيتهم على مدى سنوات طويلة، وتصدر المجموعة أحد أبناء القرية الذي يعكف على تجهيز كل الطعام قبل طهيه بمساعدة زوجته التي تتعب يوميًا لأجل أن تلقى أجر وثواب من الله في أيام الشهر المبارك.

وقال أيمن الدهشوري، مسؤول مطبخ الخير بزاوية جروان إن حملة إفطار صائم مستمرة منذ عدة أعوام، بدأنا بعدد محدد من أهالي القرية وأصبحت تنظم يوميًا إفطار المسافرين على الطريق الإقليمي، والعام السابق شمل إفطار الأطقم الطبية داخل مستشفى العزل بالباجور.



أضاف الدهشوري أنهم جهزوا اليوم 400 ساندوتش من مطبخ الخير كبدة وشاورما، إضافة إلى البطاطس والعصائر والمياه، لافتًا إلى أن كل العاملين في توزيع الوجبات والمطبخ من شباب القرية تطوعوا للخير، لا يبتغون من فعلهم غير الأجر والثواب من الله، كما أن هذه الوجبات تم تجهيزها إضافة إلى 225 وجبة مختلفة الأحجام لأسر القرية من اللحم البلدي، مساهمة من أبناء القرية المتواجدين خارج البلاد كعادتهم كل عام طوال شهر رمضان".

وسادت حالة من الامتنان لهؤلاء المنظمين على مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لما يقومون به من عمل جليل، خاصة أنهم غيروا الفكر السائد عن بخل المنايفة بكرمهم وجودهم، ضاربين أروع الأمثلة للشباب لعمل الخير طوال الأعوام.