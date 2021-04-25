رئيس وزراء العراق يوجه بنقل الحالات الحرجة بحريق مستشفى ابن الخطيب للعلاج بالخارج

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السلطات المعنية بنقل الحالات الحرجة من جرحى حريق مستشفى ابن الخطيب، للعلاج خارج العراق.



وذكرت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد أن الكاظمي وجه أيضا بمنح عائلات ضحايا الحادث "كل حقوق الشهداء"، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.



وكان رئيس الوزراء العراقي قد قرر وقف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد وإحالتهما إلى التحقيق، بعد وقوع الحريق الذي أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة 110 آخرين.



كما أمر الكاظمي باستدعاء مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة فيه، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث، والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات.



جدير بالذكر أنه أعلنت الحكومة العراقية، الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح قتلى مستشفى "ابن الخطيب"، معتبرة ما حصل "مسّاً بالأمن القومي العراقي".

وأفادت مصادر طبية عراقية بوفاة 27 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات، من جراء حريق اندلع في مستشفى جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وأفادت وسائل الإعلام تسجيل حالات اختناق من جراء انفجار أنابيب أوكسجين في مستشفى "ابن الخطيب" بمنطقة جسر ديالى، يخضع فيه المرضى المصابون بفيروس كورونا للعلاج

وقالت مصادر طبية إنّ الحريق نجم عن انفجار سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين"، في حين أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجال إطفاء يحاولون إخماد النيران في المستشفى، بينما كان المرضى وأقاربهم يحاولون الفرار من المبنى.

ونقل البيان الحكومي عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قوله خلال الاجتماع الطارئ إنّ "مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجّهت بفتح تحقيق فوري والتحفّظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكلّ المعنيين إلى حين التوصّل إلى المقصّرين ومحاسبتهم