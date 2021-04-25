الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

دعاء يوم 14 من رمضان
دعاء يوم 14 من رمضان 2021

 دعاء يوم 14 من رمضان 2021 ننشره عبر هذا التقرير، وتحرص جريدة الدستور على تقديم مجموعة من الأدعية المستحبة يوميا خلال شهر رمضان الكريم، حيث ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، يأتي ذلك بالتزامن مع أيام الشهر المعظم، حيث أكد النبى محمد "صلى الله عليه وسلم" أهمية الدعاء والتضرع إلى الله تعالى فى كل يوم من أيام  الشهر الكريم لما يحمله من أجر عظيم.

 

 دعاء يوم 14 من رمضان 2021

عن ابن عَبَّاسٍ، رضي الله عنه عَنِ الرسول محمد صلى الله عليه وآله: 

  • “اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَأَقِلْنِى فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفَوَاتِ”.
  • "اللهم ولَا تَجْعَلْنِى غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ".

 

ثواب  دعاء يوم 14 من رمضان 2021


لهذا الدعاء أجر كبير عند الله، فالأدعية هي التي تقرب العباد إلى الله تعالى ومن فضل هذا الدعاء على المسلم:"مَنْ دَعَا بِهِ، فَكَأَنَّمَا صَامَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ".

آيات الدعاء في القرآن الكريم
 

  • ”ربنا وأجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمه مسلمه لك وأرنا منا سكنا وتب علينا إنك أنت لتواب الرحيم ”.
  • ”ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخره حسنه وقنا عذاب النار”.
  • ”ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولاتحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا”.

 

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