«الاتحاد التعاوني»: تشكيل لجنة لتعديل قانون التعاون الزراعي

قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إنه تم تشكيل لجنة بمعرفة وزير الزراعة، لتعديل قانون التعاون الزراعي، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لحضور المناقشات والحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة، مؤكدًا أن الاتحاد سيقوم باستضافة اللجنة المشكلة من قبل وزير الزراعة والمعنية بتعديل القانون لمناقشة التعديلات المقترحة وتبادل الآراء داخل الاتحاد ووضع صياغة مناسبة تكون في صالح جميع المزارعين.

وأرسل ممدوح رسالة طمأنة لجميع المزارعين في مختلف المحافظات بعدم صحة فرض 5 آلاف جنيه كرسوم ري سنوية على كل ماكينة مشددًا على أن القانون الذي تم مناقشته يقترح فرض 250 جنيهًا، فقط على المساحات التي تزيد علي عشرة أفدنة، لافتًا إلى أنه تم تأجيل اجتماع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المقرر انعقاده أول مايو إلى 29 من نفس الشهر وذلك عقب عيد الفطر، كما تم صرف حافز شهر للعاملين بالاتحاد الزراعي بمناسبة الشهر الكريم.

وأوضح حمادة لـ«الدستور»، أنه تم تعين أعضاء مجالس إدارات جدد في 4 جمعيات تعاونية، نظرًا للنقص العددي في أعداد أعضاء مجالس إدارات تلك الجمعيات عن الحد الأدنى الذي يحدده القانون لصحة انعقاده، وتشمل هذه الجمعيات الجمعية المركزية بشمال سيناء، وجمعية الحمرا التعاونية الزراعية للإصلاح الزراعي في كفر الشيخ، وجمعية كفر أبو ذكرى بمركز منيا النصر بمحافظة الدقهلية، وجمعية مركز ايتاي البارود في محافظة البحيرة.



من ناحيته، أكد جلال الأهدل، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي، أن إنتاجية محصول القمح مرتفعة هذا العام، ومن المتوقع زيادة إنتاجية الفدان عن 18 أردبًا، وهناك مساحات قمح قد تزيد انتاجيتها علي 20 أردبا للفدان.

وطالب الأهدب بحل مشكلة عدم وصول باقي كروت الفلاح الذكي، حيث يعاني عدد كبير من المزارعين في بعض المحافظات من عدم استلام الكارت الذكي، وعدم التمكن من صرف الأسمدة، ويحتاج الأمر تشكيل لجنة من الجمعيات عدة مرات للحصول على موافقة الإدارة الزراعية قبل صرف الحصص السمادية المقررة.