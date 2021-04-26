الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نسل الأغراب الحلقة 13.. على يكتشف أفيون غفران

نسل الأغراب
نسل الأغراب

شهدت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 13 العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، بين غفران وعساف وجليلة وغجر زلط، والذي جعل المسلسل يتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

جليلة توافق على الحمل من غفران في نسل الغراب الحلقة 13

 

بدأ مسلسل نسل الأغراب الحلقة 13 من حيث انتهت الحلقة السابقة وهو مشهد توصل "عساف" أحمد السقا، لمكان "شامية" أحلام الجريتلي، والدة "غفران" أمير كرارة، بعدما قام بكري الزلط كبير غجر زلط بتخبأتها في مكان لا يعرفه أحد ليساوم "عساف" و"غفران" بها.

 

وفي مشهد آخر، قررت "جليلة" مي عمر، أن توافق على طلب زوجها "غفران" بالحمل منه مرة أخرى، ولكن "غفران" هو من رفض هذه المرة خاصة وأنه يشعر بأنها وافقت دون اقتناع، واختتم المشهد بالغموض بعدما أعطت "فرح" هدير عد الناصر مساعدة "جليلة" لها دواء منع الحمل.

 

علي يكتشف أفيون غفران في نسل الأغراب الحلقة 13

 

وأبلغ الضباط أصدقاء "علي رئيس المباحث" دياب، أن ابن عمه "غفران" كرارة، يتاجر في الأفيون بل ويقوم بزرعته أيضًا، مما صدم "علي"، وقرر على الفور أن يواجه "غفران" بهذا الأمر، وهو ما انكره "غفران" بشدة، ولكن "علي" أصر بأن غفران يكذب عليه وأن ما سمعه من متاجرته في الأفيون والمخدرات صحيح ولكنه فقط يحتاج لدليل مما جعل "غفران" يبتسم بسخية.

 

عساف يتوصل لـ ذهب الأغراب في نسل الأغراب الحلقة 13

 

ذهب "بكري" كبير غجر زلط لـ "شامية" أحلام الجريتلي ليعرف منها مكان ذهب وكنز الأغراب، وهو المكان الذي لا يعرفه أحد غيرها، ولكنها ضحكت بسخرية شديدة وصدمته بأن "عساف" سبقه وعرف مكان هذا الذهب وأخذه وحد دون أن يشاركه فيه، مما اغضب "بكري" بشدة وقرر مواجهة عساف وإعلان الحرب عليه.

 

غفران يقرر قتل علي في نسل الأغراب الحلقة 13

 

استطاع أحد رجال "غفران" أمير كرارة، أن يقنعه بأن “"علي" دياب صبح خطر شديد عليه، خاصة بعد اكتشاف مزرعة الأفيون الخاص به، وأنه سيبلغ شقيقته "جليلة" بأن "غفران" يتاجر بالمخدرات، وانتهت أحداث الحلقة على قرار "غفران" بقتل "علي"، ومعرفته بأن مساعدة "جليلة" ذهبت لزيارة قصر"عساف" مما جعله يشك بأن جليلة أرسلتها لسبب ما، ومن المتوقع أن تكشف لنا حلقة اليوم الإثنين عن رد فعل "غفران".

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