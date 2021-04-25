الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 8 في حادث تصادم سيارتين بكوم أمبو

حادث تصادم
حادث تصادم

شهد طريق قرية الرغامة بمركز ومدينة كوم أمبو، التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم، حادث تصادم بين سيارتين، ما أسفر عنه إصابة 8.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة كبود، والآخر ملاكي، بطريق الرغامة التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو، أسفر عن أصابة 8 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسوان حادث تصادم سيارات الإسعاف طريق اصابة كوم امبو

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