تأجيل دعوى إلغاء قرار غلق غرفة المحامين بمجلس الدولة لـ7 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من خالد حافظ المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار سحب استراحة المحامين بالمجلس لجلسة 7 يونيو المقبل.

وذكرت الدعوى أن غرفة المحامين بالمجلس هى المكان الذى يتجمع فيه المحامون لمباشرة عملهم، وتحضير ادعائهم ودفوعهم أمام المحكمة.

وتابعت الدعوى أن قرار سحب الغرفة جاء بقرار منفرد دون علم نقابة المحامين التي تشرف على الغرفة، وهو الأمر الذى تسبب فى غضب جموع المحامين الذين يترافعون أمام مجلس، متسائلين إذا كان المجلس هو من يصون الحريات فلماذا يغلقون الغرفة التي يلتقط بها المحامون أنفاسهم ويتدارسون خطط الدفاع فى دعواهم المقامة أمام المجلس.

وأشارت الدعوى إلى أن غرفة المحامين بمجلس الدولة متبعة للإجراءات الاحترازية وأنها تتسع لجموع المحامين ولا داعي مطلقٱ لسحبها وغلقها.