تحضيرات شخصية لـ على الغريب فى مسلسل نسل الأغراب

كشف الفنان دياب عن التحضيرات والأستعدادات لتقديم شخصية “علي الغريب” الذي يقدمها خلال مسلسل نسل الأغراب للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة والمعروض حاليا خلال المارثون الرمضاني الجاري على قناة أون الفضائية.

وأعرب دياب في تصريح خاص لـ"الدستور" عن سعادته بردود الأفعال القوية حلو مسلسل نسل الأغراب والتي فاقت كل التوقعات، مشيرا إلى إنه عندما يدخل عمل فني جديد لم يضع في حساباته إلا تقديم الشخصية بشكل جيد وأن يتبع تعليمات مؤلف العمل ومخرجه والتوفيق النهائي يدعه على الله عز وجل.

وعن تحضيراته لشخصية "علي الغريب" قال إنه في الدباية جلس مع محمد سامي مؤلف ومخرج العمل والذي أتاح له الفرصة لتقديم شخصية جديدة ومختلفة تحمل في صفاتها الطيبة خاصة وإنه خلال الفترة الأخيرة قدم للجمهور كان يقدم أدوار شر، مشيرا إلى أنه لم يجلس في الواقع مع ظابط مباحث قام بالخدمة في الصعيد ولكنه كان لديه خلفية كبيرة عن طريقة تعامل ضباط الشرطة والمباحث لجلوسه أكثر من مرة مع العديد من ضباط الشرطة أصدقاء له وكون منهم خبرات كبيرة ولكن لم يكن هناك أحد يشبه بشكل تفصيليا "علي الغريب".

واضاف أنه جلس قبل التصوير لتركيب هذه الشخصية كي تحاكي الواقع خاصة، مؤكدًا أنه كان حريصًا أثناء التحضيرات بالتنسيق مع المخرج محمد سامي أن تكون الشخصية واقعية، مشيرًا إلى أن هذا ما استطاع تقديمه للجمهور والذي تفاعل مع الشخصية بشكل كبير.

أحداث مسلسل نسل الأغراب

وتدور أحداث مسلسل نسل الأغراب في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.



أبطال وصناع مسلسل نسل الأغراب

مسلسل "نسل الاغراب" من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، أحمد داش وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران وريم سامي وهدير عبد الناصر ودياب وعدد كبير من النجوم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.