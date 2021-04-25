الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مباحث كوم أمبو تسيطر على مشاجرة بين عائلتين

مشاجرة
مشاجرة

تمكن ضباط الشرطة بمركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، من السيطرة على مشاجرة وقعت بين عائلتين، بشارع المحطة وسط مدينة كوم أمبو، حيث تبادلوا إلقاء الأحجار وقطع الزجاج، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة البيضاء.

 

وترجع تفاصيل الواقعة إلى، تلقي مركز شرطة كوم أمبو، برئاسة  المقدم عمرو علام، رئيس المباحث، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتي '' الرزيقات'' والقوصة''، وبدأ تبادل إلقاء الأحجار وزجاجات المياة الغازية، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة البيضاء، ما أدى إلى انتشار حالة من الفوضى وعدم السيطرة بالشارع.
 

وعلى الفور توجه فريق المباحث المكون من: النقيب عمرو أبو النصر، والنقيب محمد رمضان بناءًا على توجيهات رئيس المباحث للسيطرة على المشاجرة وفرض السيطرة الأمنية بالمنطقة.

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها

 

يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

 

وتنفيذًا لتوجيهات مدير أمن أسوان اللواء عصام عثمان، وتحت أشراف مدير إدارة البحث الجنائى، بشن الحملات التفتيشية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها، وفي أطار المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وذلك تنسيقًا  مع فرع الأمن العام بأسوان .


 

 

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