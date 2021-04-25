وكيل «صحة الإسكندرية» يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى الحميات

افتتح الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم، قسم عناية مركزة مجهزة بمستشفى الحميات وذلك حرصًا على توفير وحدات عناية لحالات إصابات فيرس «كوفيد-١٩».





كما قام «السقعان» بافتتاح قسم مجهز ومتميز لاستقبال وعزل مرضى الإصابة بفيرس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية، والدكتورة فيروز سلطان وكيل المديرية، والدكتور عماد خلف مدير العلاجى ود.وليد زاهر مدير الوقائى، والدكتورة غادة ندا مدير المستشفيات، والدكتورة امل البرنس مدير مستشفى الحميات والدكتورة سلوى المانجو وكيل المستشفى.

وتعد مستشفى الحميات بالإسكندرية أحد مستشفيات استقبال وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد ضمن 11مستشفي تستقبل حالات فيروس «كوفيد-١٩» بمحافظة الإسكندرية.



وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 676 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وشفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 166024 حالات حتى أمس الجمعة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 884 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.



وأفاد "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 220658 من ضمنهم 166024 حالات تم شفاؤها، و 12959 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

افتتاح قسم العناية المركزة بحميات اسكندرية

افتتاح قسم العناية المركزة بحميات اسكندرية

افتتاح قسم العناية المركزة بحميات اسكندرية

افتتاح قسم العناية المركزة بحميات اسكندرية

افتتاح قسم العناية المركزة بحميات اسكندرية