أبطال «ولاد ناس» يتحدثون: يطرح قضية شائكة ويعيش مع الزمن

برغم حالة الوجع التي نسجتها أحداث مسلسل "ولاد ناس"، ومشاهد الألم التي فرضت نفسها خلال الحلقات الماضية من العمل، والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد حادث انقلاب أتوبيس المدرسة الذي كان يقل مجموعة من الأطفال، وتعرض أغلبهم لإصابات بالغة ووفاة أحدهم، مما أثار حالة من الحزن لدى أسرهم، إلا أن كواليس التصوير شهدت حالة من البهجة والسعادة بين أبطال العمل.



رانيا فريد شوقي

وهو ما أكدته النجمة رانيا فريد شوقي، والتي قالت في تصريحات صحفية "برغم حالة الحزن خلال الحلقات الأولى من المسلسل، وظهور القلق والرعب على أبطال العمل بسبب تعرض أبنائهم لحادث انقلاب أتوبيس المدرسة، إلا أن الكواليس كانت تشهد حالة من السعادة والتعاون بين فريق العمل بالكامل"، وأضافت: "حقيقة كنا جميعا متوقعين ردود الفعل الإيجابية على المسلسل، خاصة أننا بذلنا جهد كبير من أجل تقديم عمل اجتماعي يليق بجميع النجوم المشاركين في المسلسل".

وتابعت أن العمل يقدم نموذج مهم جدا للدراما الاجتماعية، حيث يطرح قضية شائكة وقريبة من أغلب العائلات المصرية، وهي قضية التعليم والمدارس الدولية، مؤكدة أنها فور قراءة السيناريو وافقت على الفور لما يحمله المسلسل من رسالة اجتماعية وإنسانية.

أحمد وفيق

وأكد النجم أحمد وفيق أنه فضل هذا العام مسلسل "ولاد ناس" على أعمال اخري، لما يحمله المسلسل من رسالة إنسانية واجتماعية مهمة جدا، وأشار إلى أن هناك سعيد بردود فعل الجمهور على العمل حتى الآن خاصة في ظل المنافسة القوية التي يشهدها الموسم الدرامي الرمضاني، موضحا أن البطولة الجماعية في "ولاد ناس" أثرت العمل وأضافت له كثيرا، وقال: هذه النوعية من الدراما كنا نفتقدها وعندما وجدتها قررت أن أشارك بها حتى أقدم للجمهور عملا أعتقد أنه سيعيش مع الزمن ويستمر لسنوات وسنوات في الذاكرة وسيحفر مكانه وسط الأعمال الباقية.



ماجد الكدواني

فيما أبدى النجم ماجد الكدواني سعادته بالمشاركة في العمل، مؤكدا أن القصة تحمل الكثير من الرسائل التي تجذب لها أي فنان يهوى تقديم أعمال تمس المجتمع وتشتبك مع قضايا اجتماعية واقعية، مشيرا إلى أن العمل لم يقدم واقعة معينة ولكنه يقدم واقع تعيشه الكثير من الأسر المصرية، موضحا أن هناك عدة نماذج مختلفة للأسر المصرية يقدمها العمل ويكشف الكثير عن واقع المجتمع المصري وخاصة العملية التعليمية وعلاقة الآباء بالأبناء.

صفاء الطوخي

كما كشفت النجمة صفاء الطوخي عن تحمسها لدور مديرة المدرسة فور قراءة السيناريو، مؤكدة أنها شخصية جديدة تماما عليها وتحمل الكثير من المشاعر المتناقضة بين الجشع والطمع والاستهتار بأرواح الأطفال، وقالت: "الشخصية صعبة جدا وأعتقد أنها معقدة وسيكرهها المشاهدين ولكنها شخصية من الواقع وقابلت هذا النموذج في أكثر من مناسبة، ولذلك قررت تقديمه في هذا العمل الاجتماعي الإنساني".

إيهاب فهمي

وكشف النجم إيهاب فهمي أنه اختار تقديم شخصية الإعلامي المنتفع المدعي لما تحمله من مغزى، مؤكدا أن شخصيته ستتحول خلال أحداث المسلسل بعد أن يكتشف وجود ابنه في حادث أتوبيس المدرسة، قبل بدء برنامجه على الهواء مباشرة، ليبدأ مرحلة تحول الشخصية إلى النقيض، وبعد أن كان يتاجر بآلام الناس ويدعي قربه منهم، ويصبح هو نفسه جزء من الوجع، يتحول ليكون في صف أسر الأطفال ضحايا الحادث.

ولا يزال الغموض يسيطر على احداث مسلسل "ولاد ناس" ويترقب المشاهدون معرفة المتسبب في حادث انقلاب أتوبيس المدرسة الدولية.

مسلسل "ولاد ناس" إنتاج سكوير ميديا منى قطب وإبراهيم حمودة، ويعرض متزامنا على عدة قنوات مصرية هي "النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية ومنصات فيو.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ولاد ناس" بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.