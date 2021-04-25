الحلقة 13 من مسلسل القاهرة كابول.. فتحي عبد الوهاب يهدد طليقته

نرصد خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل القاهرة كابول بطولة الفنان طارق لطفي والفنان فتحي عبد الوهاب والفنان خالد الصاوي، وكان من أهم أحداث الحلقة 13 من مسلسل القاهرة كابول سعي طارق كساب الذي يقدم دوره الفنان فتحي عبد الوهاب بكل الطرق الحصول على نجله من طليقته مع تهديدات لها باستخدام سلطاته.

الحلقة 13 من مسلسل القاهرة كابول

شهدت الحلقة 13 من مسلسل القاهرة كابول، قيام طارق كساب الذي يقدمه الفنان فتحي عبد الوهاب بمراقبة طليقته واكتشاف أنها متزوجة من رجل آخر ويتواجد ابنها معهم مما جعله يهجم على منزلهم ويتهكم عليهم ويهددهم بالحصول على ابنه وأنه لديه الكثير من الحيل التي سيلجأ لها.

تكشف الحلقة 13 من القاهرة كابول عن تواجد زوجة الشيخ رمزي التي كان قد قتلها وسقطت من فوق الجبل عن تواجدها على قيد الحياة وتتعافى وتسعى للعودة والانتقام منه، يبدا عادل في التحقيق مع الإرهابي المقبوض عليه “خالد كمال” ويدخل الإرهابي المقبوض عليه في جدال مع الضابط عادل الذي يقدمه الفنان خالد الصاوي ويتهمه بأنه قاتل شيخه الذي يقدم دوره الفنان محمد عز.

تزداد مقابلات أحمد ومنال في الأماكن العامة حتى يعترف لها أن والدها حسن الذي يقدمه الفنان نبيل الحلفاوي وريم التي تقدمها الفنانة شيرين أصبحا على علاقة قوية ويتقابلان في أماكن عاملة وبالفعل تشاهدهما في الحديقة التي شهدت اللقاء الأول بين منال وأحمد، ويحاول طارق التقرب للمذيعة العربية التي تعتبر منافسته الوحيدة في مهنته لكنها تصده.

أبطال وصناع مسلسل القاهرة كابول

يذكر أن مسلسل “القاهرة كابول” يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والفنانين وعلى رأسهم المشاركين في المسلسل النجم طارق لطفي، بمشاركة كلا من الفنان خالد الصاوي والفنان فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، وخالد كمال، بمشاركة كريم سرور، شيرين، إيناس كامل، رشدي الشامي، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ويعرض عبر قنوات سي بي سي والحياة التابعين للمتحدة للخدمات الإعلامية.