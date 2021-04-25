طريقة تحضير فطيرة اللحم والخضروات على مائدة رمضان

يحتار الكثير من الصائمين في المأكولات التي تتضمنها مائدة الإفطار الرمضانية خاصة بعد مرور منتصف الشهر واستنفاذ أغلب الأفكار التقليدية.

فى السطور التالية نقدم وجبة إفطار يوم ١٥ رمضان "فطيرة اللحم بالخضروات" على طريقة الشيف عظيمة حمدى، حيث تتمتع بالبروتين والمعادن التى يحتاجها الجسم بعد صيام دام أكثر من 15 ساعة.

المكونات:

كيس خلطة البشاميل

عبوة عجينة الفطائر الجاهز

200 جم لحم بقري مقطع الى مكعبات

1 حبة بصل صغيرة مقطعة

2 معلقة زبدة

1 حبة جزر صغيرة مقطعة

1حبة بطاطس صغيرة مقطعة مكعبات

¼ كوب ذرة

¼ كوب بازلاء

مرقة دجا ج

بيضة

ملح و فلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير:

يسخن الفرن لدرجة حرارة 200 درجة مئوية.

تسخن الزبدة في وعاء متوسط، ثم يضاف البصل و اللحم المقطع، و تقلب لمدة 5 دقائق ثم تضاف الخضروات، ومرق الدجاج وتترك لمدة 5 دقائق.

تحضر صلصة البشاميل كما هو موضح خلف المغلف، تخلط صلصة البشاميل مع اللحم و الخضروات.

يتم فرد عجينة الفطائر على سطح مرشوش بقليل من الدقيق، تقطع العجينة الى 4 دوائر بمحيط أكبر من محيط وعاء الخبز قليلا.

يوزع خليط اللحم و الخضروات على صواني الخبز، ثم تغطى كل صينية بدائرة من العجين مع الضغط على أطراف العجين برفق حتى تغلق الفطيرة.

تدهن الفطائر بالبيض و تخبز في الفرن لمدة 25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون، وتقدم مع طبق السلطة الخضراء.

طريقة عمل السلطة الخضراء

المقادير:

الجرجير: 1 كوب

السبانخ: ١ كوب مفروم

الخيار:١ ثمرة مقطعة شرائح

الخس: ١ كوب مقطع

زيت الزيتون:١ ملعقة كبيرة

عصير الليمون: 1 ملعقة كبيرة

الملح: 1 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكونات وتقدم مع المشويات أو الصواني.