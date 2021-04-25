الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 وفيات و326 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

كورونا
كورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، 326 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد19-)خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 509 آلاف و363 حالة. 

وأفادت الصحة المغربية - في بيان اليوم - بأن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 6670 فحصا، قد بلغ 5 ملايين و712 ألفا و404 اختبارات منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.
وأضافت أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8992 حالة وفاة، كما تم تسجيل 390 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 495 ألفا و262 حالة. 

أعراض الإصابة بكورونا

وتتضمن الأعراض الشائعة للإصابة بالفيروس الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

كورونا الصحة المغربية المغرب كوفيد19

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