الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9 وفيات و186 إصابة بكورونا في الجزائر

كورونا
كورونا

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأحد، تسجيل 186 حالة إصابة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة في يوم واحد.

 

وقال فورار -في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 120 ألفا و922 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3207 حالات وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 84 ألفا و299 حالة، بعد شفاء 132 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 20 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من 11 مساء إلى 4 صباحا في 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة.

الجزائر كورونا فيروس كورونا اللجنة الوطنية بالجزائر

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