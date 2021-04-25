الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأرصاد تحذر: رمال تغطي سماء القاهرة الآن.. ودرجات الحرارة تبدأ في الانخفاض

جريدة الدستور

رصدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الأقمار الصناعية رمالًا مثارة الآن فى سماء القاهرة وباقى محافظات شمال الصعيد مع دخول هواء بارد.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض بعد أن سجلت درجة الحرارة الفعلية على القاهرة اليوم 37 درجة.

ويشهد غدًا الإثنين، انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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