شحنات جديدة قادمة.. الدولة تُسابق الزمن لتأمين كميات كبيرة من لقاحات كورونا

تحاول الدولة جاهدة في التوسع في اتفاقيات التعاقد على استلام شحنات جديدة متتالية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي من اللقاح لتطعيم جميع الفئات من المواطنين.

اللقاح آمن

وأكد وزارة الصحة والسكان، في أكثر من مناسبة، أن اللقاح المضاد لكورونا أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وبدأت الوزارة في تطبيق خطة تطعيم الفئات المستحقة وجميع المواطنين منذ شهور ماضية، ومنذ مارس الماضي وحتى الآن حصل 550 ألف مواطن على لقاح كورونا الذي بدأت وزارة الصحة والسكان في تلقيح كبار السن وذوي الأمراض المزمنة به، وذلك بعد الانتهاء من تطعيم حوالي 10 آلاف شخص من الأطقم الطبية في جميع المستشفيات.

تعتمد مصر في تطعيم المواطنين على لقاح سينوفارم الصيني ولقاح أسترازينيكا الإنجليزي، ويعتمد "سينوفارم" الصيني يعتمد على الطريقة التقليدية في صنع اللقاحات وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينها 21 يوما، وحاليًا يتم تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن به وفتحت الصحة باب التسجيل أمام جميع المواطنين.

وصول جرعات

وتسلمت مصر من لقاح سنوفارم الصيني حوالي 300 ألف جرعة، في إطار اتفاق تسلم شحنات متتالية خلال الأيام القادمة وصول مليون جرعة من لقاحات "سينوفارم" الصيني خلال أيام.

ويأتي ذلك ضمن توقيع وزارة الصحة والسكان مع الشركة الصينية المنتجة للقاح سينوفارم، على شراء 20 مليون جرعة من لقاح مضاد للفيروس.

شحنات قادمة

أما لقاح أسترازينكا فمن المقرر وصول ١٫٥ مليون جرعة خلال الأسابيع القادمة، على أن يصل إجمالي المخزون من اللقاحين ٢٫٥ مليون جرعة.

ووصلت خلال الفترة الماضية الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا، على أن تصل مصر بنهاية الشهر الجاري 5 ملايين جرعة من خلال تحالف "جافي"، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى بعدها، فضلا عن استلام 350 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.